Israel wants to join Saudi's fight against Houthis, but...

13:10

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Photo Courtesy: @netanyahuar/Instagram

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu would like to join Saudi's fight against Houthis.



However, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman has opposed Israeli military involvement, fearing a likely backlash among the kingdom's citizenry.



According to a report in Israeli newspaper Haaretz, "Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is seeking Saudi Arabia's approval, through US mediation, for Israel to join the campaign against Yemen's Houthis."



Saudi Arabia has recently come under heavy attack by Iran aligned Houthis based in Yemen.



The current escalation began after Saudi-backed Yemeni government forces struck the runway at Sanaa International Airport in July 2026 to block an unauthorised Iranian plane from landing.



The Houthis responded by launching ballistic missiles, drones, and cruise missiles at Saudi airports and infrastructure last week.



-- Rediff News