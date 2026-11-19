08:47

Prime Minister Narendra Modi on Thursday paid tribute to former prime minister Indira Gandhi on her birth anniversary, remembering the country's first woman prime minister, who was assassinated in 1984.



Gandhi was born on November 19, 1917, in Prayagraj and was assassinated on October 31, 1984, in New Delhi.



"Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary," Modi said in a post on X.



Gandhi served as prime minister from 1966 to 1977 and again from 1980 until her assassination in 1984.