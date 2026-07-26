Uddhav Thackeray, Raj join victory march over NEET-UG protest win in Mumbai

11:39
Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray, party leader Sanjay Raut, MNS chief Raj Thackeray and other leaders during the CJPs NEET-UG victory march at Shivaji Park in Mumbai on Sunday. /Image: Afsar Dayatar/Rediff
Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray, party leader Sanjay Raut, MNS chief Raj Thackeray and other leaders at Shivaji Park in Mumbai during a victory march celebrating the Cockroach Janta Party's successful agitation over the NEET-UG paper leak issue, after the government agreed to its demands, on Sunday.