Gadkari to chair BRICS transport ministers' meet in Nagpur

10:36
Union Minister Nitin Gadkari will lead deliberations on sustainable transport, infrastructure, and clean mobility at the BRICS Transport Ministers' meeting in Nagpur on Saturday.
The two-day meeting is being organised under India's BRICS Chairship theme 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'.
The delegates from member countries - Brazil, Russia, Indonesia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Iran and the United Arab Emirates - will participate in discussions on sustainable transport, infrastructure, clean mobility, logistics resilience and multimodal connectivity. -- PTI