PM Modi's 'Family pic'

12:01
Prime Minister Narendra Modi, French President Emmanuel Macron, Brazilian President Luiz Incio Lula da Silva, Bhutan Prime Minister Tshering Tobgay, Crown Prince of Abu Dhabi HH Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, Netherlands Prime Minister Dick Schoof, Hellenic Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, Switzerland President Guy Parmelin, Finland Prime Minister Petteri Orpo, Estonian President Alar Karis, and other world leaders pose for a group photograph at the India AI Impact Summit 2026.