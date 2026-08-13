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Sukhbir Singh Badal attacked in Maharashtra

Thu, 13 August 2026
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14:58
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Former Punjab Deputy CM Sukhbir Singh Badal attacked in gurdwara at Nanded in Maharashtra, rushed to hospital. A security personnel deployed in Badal's security was also injured in the attack. 

Sukhbir Singh Badal had earlier in the day visited Takht Sri Hazur Sahib in Nanded with his family. 

A viral video showed Badal walking inside a building with a cloth wrapped around his right hand after the atttack.

Earlier in the day, Badal had visited the Takht Sri Hazur Sahib in Nanded along with wife Harsimrat Kaur Badal, who is an Akali Dal MP. -- PTI

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