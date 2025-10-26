HOME NEWS BUSINESS MOVIES CRICKET SPORTS GET AHEAD REDIFF-TV
Kharge, Rahul, Priyanka among Cong's 40 star campaigners for Bihar polls

Sun, 26 October 2025
Congress president Mallikarjun Kharge and senior leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra, Kanhaiya Kumar and Independent MP Pappu Yadav are among the party's 40 star campaigners for the first phase of the Bihar assembly polls. 

AICC in-charge of Bihar Krishna Allavaru, Bihar Congress chief Rajesh Ram, Congress general secretaries K C Venugopal, Bhupesh Baghel, Sachin Pilot, Randeep Surjewala and Syed Naseer Hussain, as well as senior leaders Ashok Gehlot, Tariq Anwar, Gaurav Gogoi, Mohammad Jawed and Akhilesh Prasad Singh, are also on the list.

The Bihar polls will be held in two phases on November 6 and 11, and results will be announced on November 14.

The opposition INDIA bloc, which has RJD, Congress and Left parties as the main constituents, on Thursday declared RJD leader Tejashwi Yadav its chief ministerial candidate for the Bihar polls.

Himachal Pradesh Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu, senior leaders Digvijaya Singh, Adhir Ranjan Choudhary, Meira Kumar, Charanjit Singh Channi, Alka Lamba, Pawan Khera, Imran Pratapgarhi, Shakeel Ahmed, Ranjeet Ranjan, Rajesh Ranjan alias Pappu Yadav, Anil Jaihind and Rajendra Pal Gautam are also on the star campaigners list released by the party. -- PTI

TOP STORIES

'Signing off from....' Rohit Sharma drops a bombshell!
'Signing off from....' Rohit Sharma drops a bombshell!

Rohit, who turned back the clock with a crafty hundred in the final ODI in Sydney, shared an image of him entering the departure area at the Sydney airport via his official 'X' handle and captioned the post: "One last time, signing off...

LIVE! India cutting back Russian oil bus 'completely': Trump
LIVE! India cutting back Russian oil bus 'completely': Trump

Bihar polls: JD-U axes MLA, 2 ex-ministers among 16 rebels
Bihar polls: JD-U axes MLA, 2 ex-ministers among 16 rebels

Bihar Chief Minister Nitish Kumar's JD(U) expelled 16 leaders, including a sitting MLA and two former ministers, for anti-party activities ahead of the assembly elections. The expelled leaders were charged with violating the party's...

J'khand: 5 thalassemia kids get HIV after transfusion
J'khand: 5 thalassemia kids get HIV after transfusion

Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has ordered the suspension of officials after five children with thalassemia tested HIV-positive following blood transfusions in West Singhbhum. The government has initiated an investigation and...

Bihar: BJP MP Jaiswal gets Rs 10-cr ransom call; 1 held
Bihar: BJP MP Jaiswal gets Rs 10-cr ransom call; 1 held

A man was arrested in Bihar's West Champaran district for allegedly making an extortion call to BJP's Lok Sabha chief whip Sanjay Jaiswal, demanding Rs 10 crore and threatening his son's life.

